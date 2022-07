A polícia apreendeu 37 estojos e quatro cartuchos de pistola no chão do Village Mall - Divulgação

Rio - A joalheria Sara, assaltada no sábado, dia 25, informou à Força-Tarefa da Polícia Civil que um colar, avaliado em cerca de R$ 1 milhão, foi levado pelos criminosos, durante o assalto que deixou um segurança morto. O trabalho de investigação continua, com a coleta de imagens. Um dos vídeos, ao qual O DIA teve acesso com exclusividade, mostra o momento em que Rodolfo Nascimento Silva, o Mão, dispara contra a vitrine da loja. Ao fundo, outros comparsas também realizam disparos e pegam joias.

Vídeo mostra traficante 'Mão' atirando em vitrine de joalheria do Village Mall



Mão, um dos integrantes da cúpula do Comando Vermelho do Pará, foi o primeiro identificado, 24 horas após o crime, pela Delegacia de Homicídios. Outros dois homens do mesmo estado também já foram identificados e suas prisões solicitadas.

Rodolfo utilizava uma identidade falsa, em nome de Rodrigo Oliveira Santos, homem que não possuía antecedentes criminais. Outros integrantes da quadrilha também utilizavam o mesmo método para circular pela cidade do Rio. Esse esquema de emissão de identidades falsas também será investigado.

Além do colar, avaliado em cerca de R$ 1 milhão, relógios da marca Hublot foram levados. Um, da linha Guga, em homenagem a Gustavo Kuerten, está na listagem. Eles podem podem chegar a R$ 500 mil. Um outro, da série Carbono, de cerca de R$ 5 mil, também foi levado. Os itens levados pelos criminosos ainda estão sendo contabilizados pela joalheria, que também levaram itens de ouro e pedras preciosas.

Informações podem ser passadas pelo Disque-Denúncia, que oferece R$ 50 mil por dados que levem à captura dos criminosos.