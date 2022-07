Infrações mais comuns foram a falta de vistoria semestral e autorização para condução de escolares emitida pelo Detran-Rj - Divulgação

Publicado 01/07/2022 21:38 | Atualizado 01/07/2022 21:59

Rio - A Polícia Rodoviária Federal realizou, nos dias 27 e 30 de junho, uma operação de fiscalização de veículos que transportam crianças e adolescentes para as escolas da região de Mangaratiba, Angra e Paraty. Como consequência da ação, foram realizados 53 autos de infração, 21 testes de alcoolemia e 12 recolhimentos eletrônicos do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLVs).

A ação teve como objetivo a fiscalização e conscientização da responsabilidade coletiva na promoção da segurança viária, visto que, em sua grande maioria, muitos jovens só tem esse meio para chegar à escola.



As infrações mais comuns foram a falta de vistoria semestral e autorização para condução de escolares emitida pelo Detran-Rj, dispositivo para visão indireta como espelhos retrovisores, câmeras-monitor, outros dispositivos equivalentes. No total, a operação fiscalizou 30 veículos escolares, nos Bairros de Muriqui, Sahy, Jacuecanga, Bracuí e Frade.