Passageiros sofrem com queda de energia no metrô do Rio nesta sexta-feira (1)Divulgação

Publicado 01/07/2022 19:57 | Atualizado 01/07/2022 20:26

Rio - A circulação do metrô entre as estações Central e São Cristóvão ficou suspensa por pouco mais de uma hora devido a uma queda de energia, na noite desta sexta-feira. Por causa da paralisação, alguns passageiros usaram as redes sociais para alertar sobre pessoas que estavam passando mal dentro da composição fechada e sem ar condicionado. De acordo com o Metrô Rio, houve um corte de energia após acesso indevido à via. A circulação foi suspensa totalmente às 18h30 e normalizada às 20h15.

A suspensão aconteceu no horário de pico para trabalhadores que tentavam retornar para casa. Desesperados, eles tentaram pedir rapidez na manutenção: "Peço urgência na ação. Estamos há mais de 20 minutos aqui e há pouca circulação de ar. Como sempre, o carro está superlotado e tem passageiros passando mal"; "Pelo amor de Deus, já faz 14 minutos que estamos parados entre as estações, sem ar, tem gente passando mal"; "Cheio de idosos e crianças dentro do metrô, fora os trabalhadores cansados. Um calor infernal dentro dos vagões. R$ 6,50 na passagem para isso? Isso é vergonhoso", escreveram nas redes sociais.

Um outro passageiro reclamou que no momento da queda de energia os funcionários não avisaram sobre a suspensão para as pessoas que acessavam as catracas. "Se tivessem o mínimo profissionalismo e prezasse pelos passageiros, não deixava ninguém passar a catraca até normalizar... Até porque as plataformas vão ficando saturadas e até normalizar a demanda...".

Questionado, o Metrô Rio não informou se foi necessário acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para passageiros na noite desta sexta-feira.