Caso foi registrado na 74ª DP de Alcântara - Foto: Arquivo

Caso foi registrado na 74ª DP de AlcântaraFoto: Arquivo

Publicado 01/07/2022 19:19

Rio - Duas mulheres foram presas em flagrante nesta quinta-feira (30) em uma maternidade no bairro de Alcântara, em São Gonçalo. Uma das suspeitas tinha acabado de dar a luz a uma menina e planejava entregar à outra em troca de recompensas que não foram reveladas.

De acordo com as investigações, a mãe deu entrada na maternidade com uma identidade falsa em nome da mulher que receberia a bebê. Após denúncias e informações do setor de inteligência, os agentes da 74ª DP (Alcântara) identificaram as suspeitas na enfermaria.

A mãe está sob custódia policial na maternidade enquanto se recupera do parto. Já a outra detida foi encaminhada ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo ainda não respondeu sobre a situação.