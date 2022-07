Táxi ficou completamente destruído; criminosos foram presos no local - Arquivo Pessoal

Táxi ficou completamente destruído; criminosos foram presos no localArquivo Pessoal

Publicado 01/07/2022 18:37

Rio - Dois criminosos roubaram um táxi na tarde desta sexta-feira (1), no bairro Cosme Velho, na Zona Sul do Rio. De acordo com uma testemunha que estava no local, a dupla desceu uma rua da região em alta velocidade e bateu com o veículo em um caminhão que estava estacionado. Imagens enviadas ao DIA mostram o carro completamente destruído.

O responsável pelo táxi chegou no local minutos depois, segundo a testemunha. Uma equipe da Polícia Militar que estava fazendo patrulhamento próximo às redondezas conseguiu prender os criminosos.

Ainda não se sabe como os bandidos conseguiram entrar no veículo. Informações preliminares dão conta de que o taxista teria sido abordado e obrigado a sair do carro. A ocorrência está em andamento em uma delegacia da região.