Solange Mendes da Silva, morta na manhã desta sexta no Complexo do AlemãoReprodução

Rio - Uma mulher morreu na manhã desta sexta-feira (22) após ser baleada durante um tiroteio no Complexo do Alemão, na Zona Norte. Com ela, sobe para 19 o número de mortos na operação policial, que começou nesta quinta-feira e já é a quarta mais letal da história do Rio . Em nota, a PM afirmou que a base da UPP Nova Brasília foi atacada novamente.

Identificada como Solange Mendes da Silva, conhecida como Solange das quentinhas, a vítima vendia comida em uma pensão e era moradora da região. De acordo com testemunhas, a mulher, que foi baleada na comunidade da Caixa D'água, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o pastor Carlos Alberto Oliveira, ex-vizinho de Solange e amigo da família, a mulher foi atingida por volta das 8h.



"Ela era uma pessoa de bem, trabalhadora, vendia comida para a comunidade quase inteira e agora a gente se depara com essa notícia. Na realidade, ela estava comprando alguma coisa justamente para botar comida para tocar de tarde", explicou ele.



A Polícia Militar informou que uma mulher, encontrada ferida, foi socorrida pelos policiais militares para o Hospital Getúlio Vargas, após um ataque de criminosos contra a polícia. A corporação, no entanto, alega que não houve confronto.

De acordo com a direção do Hospital Getúlio Vargas, Solange já chegou morta à unidade. A Secretaria Estadual de Saúde informou que a família da vítima recebeu assistência do Núcleo de Atendimento à Família (NAF), com apoio de assistente social e da psicóloga. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).



Renato dos Santos, presidente da associação de moradores, lamentou a morte da comerciante, que atuava há anos no Complexo do Alemão.



"Ela é uma das maiores comerciantes ali, que já faz um comércio de quentinha há muitos anos, conhecida por muitas pessoas ali. Sempre está acontecendo essa covardia com os moradores, a gente fica muito triste, já aconteceu ontem o que aconteceu [a operação], e hoje a gente acorda com essa notícia", disse ele.

Carlos ainda lamentou a morte de sua ex-vizinha e contou que chegava no local onde a vítima foi atingida no momento em que ela estava sendo socorrida. "É uma guerra que não tem fim, e como sempre, quem paga o pato é o trabalhador de bem, como ela. Eu fui aluno dela de explicadora e também era vizinho dela. Ontem à noite nós estávamos juntos", lamentou.

Segundo a corporação, equipes policiais e a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Nova Brasília, no Complexo do Alemão, sofreram um novo ataque na manhã desta sexta-feira. O local já havia sido alvo de tiros na operação desta quinta. Na ocasião, o cabo Bruno de Paula, de 38 anos, foi atingido e morreu.

