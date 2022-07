Reforço no policiamento no entorno do Complexo do Alemão - Reprodução

De acordo com o segundo o tenente-coronel Uriá Nascimento, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), estes traficantes usavam roupas similares às fardas das polícias Militar e Civil para dificultar a localização dos mesmos. O setor de inteligência da PM identificou que esta quadrilha praticava roubos de veículos principalmente nas áreas dos bairros do Grande Méier, Irajá e Pavuna. Rio - Policiais do Batalhão de Choque seguem reforçando o policiamento no entorno do Complexo do Alemão, na Zona Norte, desde a madrugada desta sexta-feira (22). Ação ocorre após operação conjunta das polícias Militar e Civil, nesta quinta-feira (21), que deixou 18 mortos, sendo 16 suspeitos e dois inocentes. De acordo com a corporação, equipes realizam patrulhamento na região e também estão em pontos estratégicos na Avenida Itaóca, Avenida Adhemar Bebiano, Estrada do Itararé na Rua Paranhos. Até o momento, não há registro de confrontos.No início da noite de ontem, durante uma coletiva de imprensa, as polícias Civil e Militar confirmaram as 18 mortes, sendo 16 suspeitos e dois inocentes, entre eles, o cabo Bruno de Paula Costa, de 38 anos . O objetivo da ação era localizar e prender cerca de 100 criminosos que pretendiam sair do Alemão para praticar roubos e invasões em outras comunidades.De acordo com o segundo o tenente-coronel Uriá Nascimento, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), estes traficantes usavam roupas similares às fardas das polícias Militar e Civil para dificultar a localização dos mesmos. O setor de inteligência da PM identificou que esta quadrilha praticava roubos de veículos principalmente nas áreas dos bairros do Grande Méier, Irajá e Pavuna.