Publicado 22/07/2022 01:00

Negligenciar a varíola dos macacos, com número de casos crescente diariamente, mostra que nenhuma lição foi tirada após vivermos a pior crise sanitária da história. Não se pode esperar as mortes chegarem para conscientizar sobre o tema.

Ainda temos 5 meses para o fim do ano e é uma lástima pensar que a agenda econômica federal não andará para a sociedade e sim para as eleições. O mundo precisa focar nessa questão e sairemos prejudicamos se as pautas girarem em torno de um só.