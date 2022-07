Silvio Samper morreu aos 75 anos, vítima de uma parada cardíaca - Reprodução

Publicado 22/07/2022 20:43

Morreu na tarde desta sexta-feira (22), aos 75 anos, o ex-locutor da Rádio Tupi, Silvio Samper. De acordo com informações repassadas pela família, Samper estava internado no Hospital Casa de Portugal, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio, há dois meses, e sofreu uma parada cardíaca.

Samper trabalhou na Tupi por muitos anos e comandava o "Silvio Samper Show", de segunda a sábado, das 3h às 6h. Ele deixou a empresa em 2013. Samper começou a carreira na Rádio Clube Fluminense, e ainda teve passagens pelas rádios Mundial e Globo.

O velório será realizado neste sábado (23), a partir das 12h, no Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio.