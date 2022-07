Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio - Google / Reprodução

Publicado 23/07/2022 10:52 | Atualizado 23/07/2022 11:42

Rio - Uma operação conjunta do 33ºBPM (Angra dos Reis) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal, realizada na noite de sexta-feira (22), resultou na prisão de um traficante que havia conseguido fugir durante a operação no Complexo do Alemão, na Zona Norte. O criminoso, identificado apenas como "Bross", estava foragido da Justiça e foi localizado em Itacuruçá, no município de Mangaratiba, na Costa Verde do Rio.

"Bross" é apontado pela Polícia Militar como traficante de armas entre o Paraguai, Complexo do Alemão e Rocinha. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal no Rio, na Praça Mauá, e está à disposição da Justiça. Além dele, outros dois criminosos também foram presos na quarta operação mais letal do estado.

Hideraldo Alves, de 22 anos, o "matador de policiais" , foi preso durante a ocupação das polícias Civil e Militar na comunidade. Ele foi baleado nas duas pernas e passou por uma cirurgia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde está preso sob custódia. Segundo a direção do hospital, Hideraldo tem estado de saúde estável. A Polícia também investiga se o criminoso participou do assalto a uma joalheria no shopping Village Mall, na Zona Oeste, em junho deste ano.

O suspeito Roberto de Souza Quimer, de 38 anos, também foi baleado e preso. O homem tem duas anotações criminais por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Outros 15 suspeitos foram mortos na ação.