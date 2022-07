O corpo da vítima ficou jogado ao lado de um veículo, manchas de sangue ficaram no chão - Rede Social

Publicado 23/07/2022 21:31 | Atualizado 23/07/2022 21:33

Rio - Um homem foi encontrado morto com marcas de tiros no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde deste sábado (23). Nas redes sociais, imagens mostram a vítima caída ao lado de um veículo e uma multidão em volta do corpo.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe policial do 20ºBPM (Mesquita) foi acionada para verificar ocorrência. Ainda segundo relatos de testemunhas, um veículo teria passado com pessoas atirando contra a vítima.





A área foi isolada para perícia. A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A identidade da vítima ainda não foi divulgada.