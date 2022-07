O PM foi morto após ser atacado por criminosos - PMERJ

Publicado 23/07/2022 21:02

Rio - O cabo da Polícia Militar, Paulo Taveira, que foi morto por criminosos na última quinta-feira (22), foi enterrado neste sábado (23), no Cemitério Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O comandante do 20ºBPM (Mesquita), Ângelo Barbosa, compareceu em homenagem ao agente.

Taveira morreu após ser atacado por criminosos enquanto realizava um patrulhamento na Rua Benjamin Constant, em Nova Cidade, em Nilópolis, na Baixada. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu.



De acordo com a Polícia Militar, o cabo estava na corporação desde 2014. Ele deixa um filho. Em nota, a instituição lamentou a morte do agente.