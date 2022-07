SEAP apreende celulares e drogas em unidades penitenciárias - Foto: Divulgação

Publicado 23/07/2022 16:32

Rio- Policiais penais da Cadeia Pública Dalton Crespo de Castro, em Campos, no Norte Fluminense, e do presídio Nelson Hungria, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio, apreenderam, nesta sexta-feira (22), celulares e drogas nas unidades durante procedimento de fiscalização e revista, a partir de informações da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária.

Na Cadeia Dalton Crespo de Castro, foram apreendidos sete aparelhos celulares, sete chips e 26 petecas de um pó que seria entorpecente, de 27.2g, com três presos. Todo material foi encaminhado a 146° DP (Campos) e os envolvidos foram autuados.

No presídio Nelson Hungria, foram encontrados 13 aparelhos celulares. Os objetos foram encaminhados para a 34ª DP (Bangu).