Polícia apreende drogas e recupera veículo roubado no interior do Rio - Foto: Divulgação

Polícia apreende drogas e recupera veículo roubado no interior do RioFoto: Divulgação

Publicado 23/07/2022 14:19

Rio- A Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar apreenderam, na noite desta sexta-feira (22), aproximadamente 650 kg de drogas e recuperaram um veículo roubado em Piraí, no interior do estado do Rio. De acordo com os agentes, três homens estavam dentro do carro e conseguiram fugir.

fotogaleria

A 7ª Delegacia de Resende, em conjunto com a PM, recebeu um pedido de apoio da Polícia Militar de Piraí/RJ para a abordagem do automóvel. Após ronda na região, a equipe localizou o veículo caído dentro de uma cratera, fora do campo visual da pista, nas margens da BR-116, no KM 228, no sul fluminense. Dentro do carro, foram encontrados 23 caixas com 674 barras de substância análoga à maconha. Em seguida, foi feita uma identificação no veículo e constatado que era clonado.

De acordo com a PM, o automóvel e os entorpecentes foram encaminhados para Polícia Judiciária de Piraí para as providências cabíveis. Nenhum policial ficou ferido e não houve confronto armado.