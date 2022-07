Trilha dos Estudantes, onde vão ensinar sobre os serviços ambientais no Parque Nacional da Tijuca - Foto: Divulgação

Publicado 23/07/2022 11:57

Rio- O Parque Nacional da Tijuca terá programação especial e gratuita neste domingo (24) com a realização do evento “Um Dia No Parque”, que vai acontecer, ao mesmo tempo, em diversas Unidades de Conservação (UCs) em todo o país ao longo do dia. A programação é voltada para toda a família, com atividades como trilhas guiadas, visita a cachoeiras, trilhas acessíveis, passeio histórico e oficinas de monitoramento de fauna.

A maior parte das atividades vai acontecer no setor Floresta do Parque Nacional da Tijuca, cujo acesso se dá pela praça Afonso Viseu, no bairro Alto da Boa Vista. É neste setor, por exemplo, que serão realizadas as oficinas do Refauna, uma iniciativa com mais de 10 anos e que reintroduz espécies de animais nativas que estavam extintas localmente. Também no setor Floresta, os monitores ambientais vão conduzir pessoas com deficiência pela trilha acessível Caminho Dom Pedro Augusto, uma das poucas trilhas adaptadas no Rio, e levar o público em passeios por trilhas históricas e cachoeiras.

No Parque Lage, que faz parte do Parque Nacional da Tijuca, também vai ter programação especial: a equipe da Plataforma Biodiversidade e Saúde Silvestre da Fiocruz vai conscientizar e ensinar sobre o uso da ferramenta colaborativa SISS-Geo, um aplicativo gratuito que permite ao cidadão registrar a fauna silvestre e, assim, contribuir no monitoramento da saúde dos animais em ambientes naturais, rurais e urbanos. Os dados inseridos no aplicativo são acessados por profissionais e pesquisadores de saúde e ambiente, que podem, a partir da informações, identificar e até mesmo evitar surtos de doenças, entre outras ações.

A programação é organizada pela Coalizão Pró-UCs (Coalizão Pró Unidades de Conservação da Natureza), que estimula a visitação em Unidades de Conservação em todo o país. Esta é a 5ª edição do evento que, por dois anos, ocorreu com atividades híbridas devido à pandemia.

“O Parque Nacional da Tijuca, que é Mata Atlântica pura, reforça para os seus visitantes a importância da visitação por meio deste evento. Quem participar neste domingo vai poder saber mais sobre a conservação de áreas ambientais que fazem limites com o próprio quintal, que é o caso do nosso parque. Vamos mostrar quais são os benefícios que a natureza dá ao homem e que muitas vezes são desconhecidos.”, explica o chefe do Parque Nacional da Tijuca, Eduardo Frederico.

Confira a programação completa do evento

No setor Floresta do Parque Nacional da Tijuca:

1) Oficina de monitoramento de animais reintroduzidos: A reintrodução de fauna possui várias etapas. Uma delas é o acompanhamento dos animais depois de soltos. Nesta fase, é observado se eles estão saudáveis, se estão se reproduzindo, etc. Nesta atividade, o Refauna vai explicar os métodos e materiais utilizados no monitoramento dos animais reintroduzidos no Parque Nacional da Tijuca. Depois das orientações, o público vai ser levado para buscar jabutis que foram soltos no Parque.



Horário: 14h às 16h.



Local: Centro de visitantes no Setor Floresta. Este setor é acessado pela praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista – RJ.



Inscrições: máximo de 20 pessoas, com cadastro por ordem de chegada.

2) Palestra "Trazendo vida para as florestas vazias": Será realizada pelo Refauna, uma iniciativa que reintroduz, no Parque Nacional da Tijuca, desde 2010, espécies nativas que estavam extintas como as cutias, bugios e jabutis-tinga. Os pesquisadores vão explicar o que é a síndrome da floresta vazia, como a extinção da fauna causa desequilíbrio ecológico e o que está sendo feito para reverter esse processo com o uso da Ciência e o apoio de diferentes parceiros.



Horário: 11h às 12h.



Local: auditório do Centro de visitantes no Setor Floresta. Este setor é acessado pela praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista – RJ.



Inscrições: máximo de 40 pessoas, com cadastro por ordem de chegada.

3) Plantio de mudas nativas da Mata Atlântica: As crianças terão exclusividade no desenvolvimento desta atividade. Junto com seus responsáveis e com o apoio da equipe do Parque, elas terão a oportunidade de plantar espécies nativas da Mata Atlântica, colaborando na manutenção do reflorestamento da maior floresta urbana já replantada pelo homem no mundo.



Horário: 9h.



Local: Barracão do Setor Floresta. Este setor é acessado pela praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista – RJ.



Inscrições: livre.

4) Trilha acessível “Caminho Dom Pedro Augusto” - Monitores ambientais vão guiar o público pela trilha acessível do Parque Nacional da Tijuca, chamada de Caminho Dom Pedro Augusto. Este caminho é mais largo que as outras trilhas e tem uma extensão de 630 metros. Durante o trajeto, há, por exemplo, placas informativas em Braille, que são lidas por pessoas com deficiência visual. Esta é uma das poucas trilhas adaptadas para PcD no Rio.



1º horário: 9h.



2º horário: 14h.



Local: Barracão do Setor Floresta. Este setor é acessado pela praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista – RJ.



Inscrições: livre.

5) Exposição e Educação Ambiental pelo Comando de Polícia Ambiental da PMERJ (CPAM-PMERJ) - Esta atividade irá apresentar aos visitantes uma exposição do trabalho dos agentes do CPAM-PMERJ, que atuam dentro do Parque Nacional da Tijuca. Haverá atividades de educação ambiental para conscientizar e envolver o público na defesa pelo Meio Ambiente.



Horário: 9h.



Local: Recanto dos Pintores, no Setor Floresta. Este setor é acessado pela praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista – RJ.



Inscrições: livre.





6) Trilha até cachoeira e oficina de pintura com tintas naturais - O Instituto Moleque Mateiro vai levar o público infantojuvenil pela trilha que leva até a cascata Gabriela. No caminho, serão abordados assuntos como a história do Parque, quais são as espécies nativas e as exóticas (invasoras), e, na volta da trilha, será realizada uma oficina de pintura com tintas naturais.



Horário: 9h30 às 11h30.



Local: Centro de Visitantes do Setor Floresta. Este setor é acessado pela praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista – RJ.



Inscrições: por ordem de chegada.





7) Trilha dos Estudantes com monitores do Parque - Os visitantes que realizarem essa atividade vão ser guiados pelos monitores ambientais do Parque em um caminho que vai mostrar alguns dos serviços que a natureza oferece ao homem. São os chamados "serviços ambientais", como a prevenção contra deslizamentos, erosão, proteção dos rios e manutenção da qualidade do ar, por exemplo.



Horário: 9h.



Local: Portaria do setor Floresta. Este setor é acessado pela praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista – RJ.



Inscrições: livre.

Atividades no Parque Lage, que fica no Parque Nacional da Tijuca:

8) Oficina “SISS-Geo: uma ferramenta para participação da sociedade no monitoramento da fauna e vigilância para saúde de animais e pessoas” - Será composta primeiro por uma palestra, das 10h às 11h e, depois, por um treinamento, das 11h às 12h.



Palestra 10h às 11h: “Por que participar do monitoramento dos animais silvestres e da vigilância de zoonoses?”. Nesta palestra, a bióloga e coordenadora do SISS-Geo, Marcia Chame, vai explicar a importância de todos colaborarem com registros da fauna silvestre pelo bem da saúde animal e humana.



Treinamento das 11h às 12h: “Venha ser colaborador do monitoramento da fauna e das ações de vigilância para saúde dos animais e das pessoas”, onde os participantes poderão aprender, na prática, a usar o SISS-Geo, uma ferramenta simples e eficaz para registro de animais saudáveis, doentes ou mortos.



Inscrições: máximo de 40 pessoas, com cadastro por ordem de chegada. É sugerido que o interessado já deixa o aplicativo SISS-Geo instalado em seu celular para participar da atividade prática.



Local: Ir até as Cavalariças do Parque Lage. O endereço é rua Jardim Botânico, 414, Jardim Botânico – RJ.