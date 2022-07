O sargento foi encontrado morto dentro de um veículo com marcas de tiros em Belford Roxo - Divulgação

Publicado 23/07/2022 18:41

Rio- Um policial militar foi encontrado morto dentro de um carro na tarde deste sábado (23), em Belford Roxo, na Baixada. O crime aconteceu na Rua Curitiba, no bairro Santa Amélia. A vítima, identificada como Ricardo Santa Rosa Viegas, de 45 anos, era sargento e lotado no 21ºBPM (São João de Meriti).

Segundo informações iniciais, o veículo onde o PM foi morto, um Corsa verde, estava com placa adulterada e possuía diversas perfurações de arma de fogo.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39ºBPM (Belford Roxo) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio, quando localizaram a vítima já morta no carro.



A área foi isolada para a realização da perícia. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.