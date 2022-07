CBMERJ conquista medalhas de ouro e bronze em competição na Holanda - Foto: Divulgação/ CBMERJ

CBMERJ conquista medalhas de ouro e bronze em competição na HolandaFoto: Divulgação/ CBMERJ

Publicado 24/07/2022 19:35

Rio- O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro conquistou, no primeiro dia de provas do World Police & Fire Games 2022 (WPFG), na última sexta-feira (22), uma medalha de ouro e uma de bronze na prova Ultimate Firefighter, uma das mais disputadas pelos bombeiros de todo o mundo.

O sargento Fernandes, do 1º GBM (Humaitá) obteve o melhor resultado no evento desportivo, enquanto o sargento Silva, do Destacamento de Queimados, levou a medalha de bronze em sua categoria. Ambos os atletas ainda vão disputar a prova por equipes, com mais chances de pódios.

A competição, considerada uma das maiores do mundo, ficando atrás somente dos Jogos Olímpicos, acontece até 31 de julho, em Rotterdam, na Holanda, e é voltada para todos os atletas das forças de segurança e Defesa Civil. Este ano, conta com mais de 10 mil competidores de 70 países, sendo dez atletas do CBMERJ.

"Os atletas do CBMERJ são extremamente qualificados e já demonstram isso no dia a dia da corporação, no exercício de suas funções. A equipe é de alto nível, tem um excelente preparo técnico e físico, aliados à prática realizada com os melhores equipamentos operacionais, resultado dos investimentos feitos pelo governo do estado nos últimos dois anos. Por isso, não tenho dúvidas de que nossos bombeiros militares vão trazer muitas medalhas para nosso estado", disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.