Frequentadores e amigos se mobilizaram para ajudar na reconstrução da livrariaCléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 24/07/2022 16:40 | Atualizado 24/07/2022 17:46

Rio - Uma grande rede de apoio e solidariedade tem ajudado na reconstrução da Livraria Belle Époque, no Méier, que foi destruída por um incêndio, na noite da última quinta-feira (21) . Após um mutirão de limpeza realizado por frequentadores, a loja já conta com propostas voluntárias para reforma e também um circuito de pontos de arrecadação de livros, que vão recompor o acervo.

Segundo Ivan Costa, proprietário da livraria, que é referência pelo trabalho cultural desenvolvido na região, centenas de pessoas já ofereceram algum tipo de ajuda. "Já no dia seguinte, o pessoal veio para ajudar e já foi trazendo pá e carrinho de mão. As pessoas foram retirando os livros que sobraram e fizeram um mutirão de limpeza. Inclusive o presidente do Planetário da Gávea, Gledson Vinícius Machado, esteve aqui como amigo da livraria, e meteu a mão na massa para ajudar. O principal era retirar tudo o que foi queimado para fazer esta primeira limpeza que, inclusive dava uma diminuída na dor de ver tudo queimado daquele jeito”, contou Ivan.

fotogaleria

Nas redes sociais, artistas, personalidades e grandes livrarias do Rio prestaram solidariedade. “Conte comigo também! Fique firme, vamos reerguer juntos!”, disse a comentarista e ex-jogadora de vôlei Fabi Alvim, bicampeã olímpica com a Seleção em 2008 e 2012.

"Pessoal, vamos ajudar de imediato o Ivan da Belle Epoque, que acaba de pegar fogo no Méier. Ivan é referência da cidade. Ajudem a mobilizar as pessoas", escreveu o perfil da livraria Casa na Árvore, na Tijuca. A Livraria Da Vinci, no Centro, uma das mais antigas da cidade, também entrou na corrente. "De imediato, quem puder, ajude depositando qualquer valor no pix do livreiro Ivan”.

A atriz e diretora Inez Vianna também se solidarizou. "Da um aperto só de pensar nas histórias e pensamentos sendo queimados. Precisamos ajudar o Ivan a reerguer essa livraria. Precisamos de livrarias. Precisamos de muitas livrarias espalhadas pelo Brasil", afirmou. "Quando uma livraria pega fogo, livreiros de alma choram. Então, seguimos unidos para a recuperação das forças do amigo Ivan Costa. Então, vamos juntos reerguer a Belle Époque!", postou o perfil da tradicional Livraria Argumento, no Leblon.

"Triste e lamentável o incêndio que atingiu a livraria Belle Époque, no Méier. Resistência suburbana, a loja foi atingida pelas chamas na noite de ontem e, agora, depende da solidariedade de todas e todos para se reerguer", lamentou o vereador Tarcísio Motta (Psol).

O prejuízo provocado pelo incêndio gira em torno de R$ 50 mil. Para a reconstrução da livraria, além do pix (21-97625-7600), foi aberta uma 'vakinha' virtual

Além disso, vários pontos de coleta foram montados pela cidade para arrecadar livros, vinis e CDs, como o Planetário da Gávea, na Zona Sul, o Imperator, no Méier, e o Shopping Tijuca, na Zona Norte. “O pessoal que está arrecadando ainda não me passaram a quantidade de livros que chegou, mas a quantidade de gente que está procurando para doar é muito grande. Então acredito que os locais de coleta estejam recebendo muitos livros. Tem muita gente mandando mensagem também para doar”, revelou o proprietário da Belle Époque.

Luiz Fernando de Souza, de 65 anos, é um dos frequentadores da Belle Époque. E esteve no local, neste domingo (24), fazendo doações. Luiz já perdeu as contas de quantos livros cedeu para o estabelecimento. “Nem tenho ideia de quantos livros já doei. Antes do incêndio, ele (Ivan) fez um evento muito bonito para arrecadar doações. Eu levei duas bolsas de mercado lotadíssimas de livros, cds e dvds. Eu calculo uns 150 livros entregues, e neste domingo, levei mais 50. São livros como ‘Roque Santeiro e ‘O Caçador de Pipas’, todos em bom estado”.

Luiz também disse que a reconstrução é um marco na vida da livraria e de Ivan. “Infelizmente, teve essa situação. Falei com ele: ‘Não fique triste, você não tem um projeto? Então esse é o seu marco zero! Pode contar que todo mundo vai ajudar você’. Eu e minha esposa nos prontificamos a ajudar na didática, pois ela é professora de Inglês. Este cara é tão querido, que todo mundo vai ajudar”.

Ivan ressaltou, ainda, a importância de amigos e frequentadores na criação da campanha. “A 'vakinha' foi uma ideia dos amigos, criada já no dia seguinte ao incêndio. O pessoal está chegando junto, está ajudando e os amigos estão acompanhando. Até este domingo pela manhã, já estava chegando a R$ 25 mil”, disse o dono do local.



O secretário municipal de Cultura do Rio, Marcus Faustini, também esteve na livraria neste domingo, assim como representantes da Subprefeitura da Zona Norte. “O incêndio nos sensibilizou muito porque sabemos da importância cultural da Belle Époque para o Méier. A gente se colocou imediatamente à disposição no que nos cabe como poder público. E vamos atuar por ali como, por exemplo, permitindo o fechamento da rua para a realização de feiras, eventos e atividades culturais que permitam a arrecadação de recursos para a recuperação daquele comércio tão importante culturalmente pra região”, disse o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.

Frequentada por muitos moradores do Méier e bairros próximos, a livraria pretende ficar no mesmo local após sua reconstrução. Para isso, uma rede de solidariedade, formada por arquitetos, está trabalhando voluntariamente na reabertura. “A livraria fica um pouco afastada do centro do Méier, então quando as pessoas vinham por aqui, era especificamente para a livraria. Para mim, é muito importante que seja (reaberta) no mesmo lugar, pois é muito simbólico. Eu tenho amigos arquitetos que tiraram as medidas e estão fazendo um trabalho de desenhar, e eles vão me passar esse projeto que estão fazendo de forma voluntária”, afirmou Ivan.

Sobre a reinauguração, o proprietário ainda não tem data definida, porém irá fazer outras ações enquanto o local não reabre. “Não tenho ideia de quando vai reabrir. Um amigo arquiteto me informou que por volta de três meses vai estar tudo lindo. E nesse período vou organizar as ideias e pegar as doações de livros que estão chegando. Vou continuar trabalhando online por enquanto, até a livraria ficar pronta”, complementou.

Feira do dia 13

No próximo dia 13 de agosto, a Belle Époque vai organizar uma feira na Rua Soares, onde fica localizada a livraria. No evento, que já acontecia antes, muitos produtores de artesanato da região apresentam seus trabalhos. Além de acontecer apresentações musicais e exposição de livros.

Segundo Ivan, muitas editoras e coletivos de leitura estão ajudando na organização da feira, já que com o incêndio, quase todo o acervo literário foi perdido. “Tem alguns locais que estão se mobilizando para ajudar e movimentar a feira. Algumas editoras e coletivos de leitura da região irão participar. O intuito é levar as pessoas para a rua, para trazer um movimento no local. Sempre fiz esses eventos para que o pessoal que vinha de fora conhecesse, e eles adoravam. Vamos manter a feira em frente a livraria, mesmo com tudo vazio. No interior do local, vou colocar fotos de pessoas que estavam ajudando nesse momento”, disse.

Polícia investiga

A Polícia Civil informou, em nota, que está investigando o incêndio. Segundo a corporação, o caso foi registrado na 23ª DP (Méier). O proprietário já foi ouvido.

Para Ivan, a possível causa pode ter sido um curto-circuito. “O perito que veio parecia que estava trabalhando com essa hipótese, olhando o caminho das tomadas e dos fios que tinham torrado com o incêndio. No final, eles levaram uma tomada específica que, segundo eles, achavam que poderia ter dado início ao fogo. Porém só vou ter certeza quando eles liberarem o laudo”, disse.

Para fazer as doações de livros, basta se dirigir à sede da Belle Époque, na Rua Soares, 50, no Méier, ou nos seguintes locais:

Planetário do Rio: Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, 100, Gávea;

Imperator - Centro Cultural João Nougueira: Rua Dias da Cruz, 170, Méier;

Loja Clube Melissa: Av. Maracanã, 987, Shopping Tijuca;

Beco do João Inácio: Largo da Prainha, 12, Centro;

Espaço Travessia: Instituto Municipal Nise da Silveira, Rua Ramiro de Magalhães, 521, Engenho de Dentro.

A livraria também recebe doações pela vakinha virtual e via Pix, através do telefone (21) 97625-7600.

*Matéria do estagiário Wellington Melo, sob supervisão de Raphael Perucci