Com os suspeitos foram arrecadados um fuzil, duas pistolas, duas granadas e um rádio transmissor - Divulgação/PMERJ

Com os suspeitos foram arrecadados um fuzil, duas pistolas, duas granadas e um rádio transmissorDivulgação/PMERJ

Publicado 24/07/2022 21:00 | Atualizado 24/07/2022 21:47

Rio - Dois suspeitos morreram e um ficou ferido durante um confronto na tarde deste domingo (24), no bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana. Outros quatro criminosos foram presos, informou a Polícia Militar.



O 12ºBPM (Niterói) foi acionado e, segundo os PMS, eles foram atacados durante patrulhamento na comunidade da Coréia. Houve confronto após policiais militares serem alvos de tiros por um grupo de traficantes. Na ação, dois criminosos morreram, um foi baleado e socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, enquanto outros quatro foram presos.



Com os suspeitos foram apreendidos um fuzil, duas pistolas, duas granadas e um rádio transmissor. A PM ressalta que todos os criminosos envolvidos na operação são oriundos do Terceiro Comando Puro (TCP) e que todos os suspeitos identificados possuem anotações criminais, dentre elas tráfico de drogas, roubo, associação ao tráfico e até homicídio.

A PM também realiza operações em outras comunidades como Complexo da Engenhoca, Brasília e Marítimos, Complexo do Santo Cristo, Palmeira e Vila Ipiranga, todas em Niterói. Mais cedo, nas redes sociais, moradores relataram um possível confronto entre os traficantes rivais do TCP e Comando Vermelho (CV) na região. As duas facções vivem em uma intensa disputa territorial pelo controle de serviços e do tráfico de drogas. A ocorrência ainda está em andamento.