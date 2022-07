Polícia apreende uma pistola calibre 9 mm, 205 sacolés de cocaína e munições no Tanque. - Foto: Reprodução/ Twitter @pmerj

Polícia apreende uma pistola calibre 9 mm, 205 sacolés de cocaína e munições no Tanque.Foto: Reprodução/ Twitter @pmerj

Publicado 24/07/2022 20:13 | Atualizado 24/07/2022 20:16

Rio- Um suspeito morreu após confronto entre bandidos e policiais militares no Tanque, Zona Oeste do Rio, no último sábado (23). De acordo com a PM, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) faziam patrulhamento na região quando criminosos dispararam ao notarem a presença policial na ladeira do Morro da Caixa D'água. Houve confronto.

Após controlarem a situação, um homem foi localizado ferido por PMs e encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde morreu. Na ação foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, 205 sacolés de cocaína e munições. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital.