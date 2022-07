Frequentadores e admiradores do estabelecimento vêm se mobilizando para reerguer a livraria - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/07/2022 13:18 | Atualizado 22/07/2022 14:06

Rio - Um incêndio destruiu, na noite desta quinta-feira (21), a tradicional livraria Belle Époque, no Méier, na Zona Norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. O estabelecimento, no entanto, teve perda total, e uma "vaquinha" virtual foi criada para ajudar na limpeza dos destroços e recomposição do acervo.

Ainda segundo a corporação, equipes do Quartel do Méier foram acionadas para apagar o incêndio na Rua Soares e conseguiram combater, impedindo que elas se espalhassem para os imóveis vizinhos. Ainda não se sabe o que teria provocado.



Nas redes sociais, clientes e admiradores da livraria, que é conhecida por promover diversas atividades culturais na região, lamentaram o ocorrido. Uma grande onda se solidariedade também teve início, com o objetivo de mobilizar e arrecadar fundos para reconstruir o local. O prejuízo seria de mais de R$ 50 mil.

"Triste e lamentável o incêndio que atingiu a livraria Belle Epóque, no Méier. Resistência suburbana, a loja foi atingida pelas chamas na noite de ontem e, agora, depende da solidariedade de todas e todos para se reerguer", escreveu o vereador Tarcísio Motta, do Psol.

Uma frequentadora do local lamentou o ocorrido em suas redes e falou sobre a importância cultural do acervo para a região. "A Belle Époque é referência na região do Méier e grande Méier. É uma referência na nossa cidade. Em momentos como esse é preciso que uma rede de amigos se solidarize e ajude a recuperar a querida livraria, razão da vida do querido Ivan [dono da livraria] e razão de todos nós cidadãos que acreditam no poder dos sebos e livrarias, que acreditam no poder de transformação dos livros", argumentou.

"Pessoal, vamos ajudar de imediato o Ivan da Belle Epoque, que acaba de pegar fogo no Méier. Ivan é referência da cidade. Ajudem a mobilizar as pessoas", escreveu a livraria Casa na Árvore.

O dono do premiado bar Casa Porto, Raphael Vidal, também prestou solidariedade á livraria e pediu contribuições para reerguer o estabelecimento. "Ivan [dono da Belle Époque] é referência da cidade. Por favor, ajudem a mobilizar as pessoas. Estamos aqui com ele pessoalmente", escreveu em suas redes sociais.

A livraria vem aceitando doações de livros e contribuições de valores através do número de telefone (21)976257600, que é a chave de pix do estabelecimento. Também foi criada uma 'vaquinha virtual' para ajudar o estabelecimento.

Procurado pelo DIA, o dono da livraria Belle Époque, Ivan Costa, muito abalado, ainda não se manifestou.

Veja vídeo do momento do incêndio: