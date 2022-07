Ação da Polícia Rodoviária Federal contou com o apoio do cão farejador Apollo para localização das armas - Divulgação/PRF

Publicado 22/07/2022 21:48

Rio - Um homem que transportava sete fuzis, uma pistola 9mm, peça de reposição de fuzil e diversos carregadores para o Rio de Janeiro, dentro do tanque de combustível de um veículo, foi preso pela Polícia Federal. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (22) durante abordagem de policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, no Sul Fluminense.



De acordo com os policiais, a ação contou com o apoio do cão farejador Apollo para localização das armas. O preso, de 35 anos, responderá pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, a pena dele poderá chegar a 12 anos de prisão.

Outra prisão em Piraí

Em maio deste ano, uma passageira de um ônibus foi presa com cerca de 10 kg de cocaína na Via Dutra, também em Piraí. A abordagem aconteceu no posto da Polícia Rodoviária Federal de Caiçara, na altura do km 227. Na ocasião, a mulher estava junto com o filho de 5 anos. Ela confessou que pegou a droga em Mogi das Cruzes (SP) e a entregaria para um desconhecido em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.