Valdir Costa e Denise de Paula Costa, irmãos de Bruno de Paula Costa, no enterro do PM, em Sulacap - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Valdir Costa e Denise de Paula Costa, irmãos de Bruno de Paula Costa, no enterro do PM, em SulacapCleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 23/07/2022 12:20 | Atualizado 23/07/2022 14:09

Rio - Familiares do cabo da Polícia Militar,, de 38 anos, pediram justiça pela morte do militar, baleado no pescoço durante um ataque à UPP Nova Brasília , no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. O corpo dele foi enterrado no fim da manhã deste sábado (23), no cemitério Jardim da Saúde, em Sulacap, na Zona Oeste. Cerca de 300 pessoas, entre eles amigos da corporação e do Exército Brasileiro, onde Bruno foi paraquedista, se despediram do colega de farda. O PM deixa dois filhos autistas, de 8 e 10 anos.