O vereador Cesar Maia (PSDB) - Júlia Maia/CMRJ

Publicado 23/07/2022 14:46

Rio- O vereador e ex-prefeito do Rio, Cesar Maia (PSDB), de 77 anos, deu entrada no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (22), mesmo dia em que foi confirmado como pré-candidato a vice-governador na chapa com Marcelo Freixo (PSB).

Segundo a assessoria de imprensa do vereador, após realização de exames de rotina, ele foi liberado e passa bem.

Freixo e Cesar Maia vão disputar o governo com o atual governador, Claudio Castro (PL). Nas redes sociais, Freixo afirmou que é uma honra ter o ex-prefeito na chapa.