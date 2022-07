Operação dos policiais militares e civis no Complexo do Alemão terminou com 17 mortos, sendo 15 suspeitos e dois inocentes. No dia seguinte, uma moradora também morreu, sendo a 18ª morte na comunidade - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - A Polícia Civil divulgou na manhã deste sábado uma lista atualizada com os nomes dos 15 suspeitos mortos na Operação do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, realizada na quinta-feira (21). Entre eles, dez possuem anotações criminais, mas todos são considerados suspeitos de integrar o tráfico de drogas da região.

Outros dois inocentes também morreram durante a ação, totalizando 17 mortes na quarta operação mais letal da história do Estado do Rio de Janeiro. No dia seguinte, uma moradora também morreu baleada, sendo a 18ª morte na comunidade em dois dias. O número de presos ao fim da ação também subiu. Segundo o órgão, foram cinco presos, todos com passagens pela polícia, sendo um investigado de participação no roubo de uma joalheria no shopping Village Mall, na Zona Oeste.

Confira a lista dos suspeitos mortos: