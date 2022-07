Solange Mendes da Silva, morta na manhã de ontem no Complexo do Alemão - Divulgação

Ria - O corpo de Solange Mendes da Cruz, de 49 anos, morta com um tiro na cabeça no Complexo do Alemão , será enterrado às 15h15 deste sábado (23), na capela Real Pax, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte. O velório está marcado para iniciar às 8h. Solange foi baleada na manhã de sexta-feira (22), durante ação da Polícia Militar para a retirada de barricadas na região.

A moradora era conhecida como "Solange das quentinhas" e costumava vender refeições em uma pensão na região. Ela vivia no Beco do Borges, no Largo da Vivi, no interior do Alemão. A mulher chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Familiares estiveram na noite de ontem (22) no Instituto Médico Legal (IML) do Rio para liberar o corpo, que já passou por perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) ouviu os parentes da mulher e diligências estão em andamento para encontrar o autor do disparo . Testemunhas contam que o tiro teria partido da PM, mas a corporação nega a informação e afirma que não houve confronto na localidade.

Outras duas vítimas da operação serão sepultadas neste sábado (23)



O corpo do cabo da PM Bruno de Paula Costa, de 38 anos, será enterrado às 11h30 no cemitério Jardim da Saúde, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Já o corpo de Letícia Marinho Sales, de 50 anos, vai ser enterrado às 11h30, no Cemitério Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, Zona Norte.

Protesto pela morte da moradora e contra as operações da PM na comunidade

Segurando um microfone, um dos moradores que participa da ação pediu mais respeito. "O Complexo do Alemão é uma comunidade de paz. Todo mundo aqui é de bem, todo mundo aqui quer respeito, todos aqui querem educação. Estamos aqui para lutar por paz", disse. Ao todo, 18 pessoas morreram nos últimos dois dias na comunidade, sendo 15 suspeitos e três inocentes, segundo a Polícia Civil.

As pessoas acenderam velas e levaram cartazes com dizeres: "Pobreza não é crime"; "Morador não é bandido"; "Menos tiros, mais escolas".