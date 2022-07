Solange Mendes da Silva, de 49 anos, morta no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/07/2022 18:04 | Atualizado 22/07/2022 18:37

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) ouviu, durante toda a tarde desta sexta-feira (22), familiares da moradora Solange Mendes da Cruz, de 49 anos, baleada na localidade da Caixa d'água, no Complexo do Alemão , Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, ela teria sido atingida por um tiro disparo efetuado pela Polícia Militar. A corporação nega a informação e afirma que os agentes não atiraram no beco onde Solange foi encontrada baleada. Após os depoimentos, parentes da mulher chegaram às 18h no Instituto Médico Legal (IML) para liberar o corpo. Eles prefeririam não falar com a imprensa neste momento.

A especializada informou ainda que outras diligências estão em andamento para apurar os fatos. Questionada se as armas dos policiais foram apreendidas para perícia, a Civil não respondeu. Também não foi informado se foi feito perícia no local.



O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (22), durante ação da Polícia Militar para a retirada de barricadas na região. Solange era conhecida como Solange das quentinhas e costumava vender refeições em uma pensão na região. Ela vivia no Beco do Borges, no Largo da Vivi, no interior do Alemão. A mulher chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Por volta das 17h30, o corpo da vítima ainda não havia chegado ao Instituto Médico Legal (IML). De acordo com o Hospital Estadual Getúlio Vargas, a família da moradora está sendo assistida pelo Núcleo de Atendimento à Família (NAF), com apoio de assistente social e da psicóloga da unidade.

Amigos lamentam perda

Através das redes sociais, amigos, clientes e vizinhos de Solange lamentaram a morte da cozinheira. "Uma pessoa muito maravilhosa, ela não merecia isso que aconteceu com ela que Deus conforte o coração dos familiares'.

"Sempre que comprava quentinha com ela, ela perguntava como meus filhos estavam....dizia que eles eram lindos, e o tempo passou rápido, pois ela me viu grávida no meu antigo trabalho, e hoje minha filha está com 4 anos, e o meu segundo filho, ela só ia embora quando a gente passava... E ficava encantada! Uma ótima pessoa, falava com todos... Enfim, que ela descanse em paz e que as famílias sejam confortadas pelo Espírito santo", escreveu uma cliente da moradora.

A paróquia onde Solange congregava publicou nota de pesar pela morte da moradora . "Hoje é um dia triste para nossa comunidade paroquial. Solange Mendes parte da vida terrena para os braços do pai. A vida dos justos irmãos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Dai-lhe, Senhor, repouso eterno e brilhe para ela a vossa luz", compartilhou a página da Paróquia São José, de Ramos, no Facebook.

Quarta operação mais letal do estado do Rio de Janeiro

Durante a manhã e tarde de quinta-feira (21), as polícias Militar e Civil realizaram uma operação no Complexo do Alemão que deixou 17 mortos, sendo 15 considerados suspeitos e dois inocentes. Com a morte de Solange, o número de mortos sobre para 18.

O objetivo da ação era localizar e prender cerca de 100 criminosos que pretendiam sair do Alemão para praticar roubos e invasões em outras comunidades. De acordo com o segundo o tenente-coronel Uriá Nascimento, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), estes traficantes usavam roupas similares às fardas das polícias Militar e Civil para dificultar a localização dos mesmos.



O setor de inteligência da PM identificou que esta quadrilha praticava roubos de veículos principalmente nas áreas dos bairros do Grande Méier, Irajá e Pavuna. Também havia indicações que a quadrilha poderia se movimentar e cometer ações criminosas na cidade, como invasão de outras favelas e roubo a bancos.



De acordo com a PM, cerca de 400 agentes participaram da operação. Entre os materiais apreendidos estão: um fuzil metralhador .50, que foi utilizado para tentar derrubar as aeronaves durante as ações, quatro fuzis cal. 7.62, duas pistolas e 56 artefatos explosivos que seriam empregados contra as equipes. Também foram apreendidas 43 motocicletas que seriam utilizadas para causar confusão nas vias daquela região, visando desmobilizar as ações policiais e facilitar a fuga de criminosos.