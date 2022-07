Brasil registra 51,4 mil novos casos e 269 mortes por covid-19 - Reprodução

Publicado 22/07/2022 17:54 | Atualizado 22/07/2022 18:15

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta sexta-feira (22), 3.112 novos casos de covid-19 no Rio. O painel de monitoramento também divulgou que 10 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. Com isso, o estado chega 2.430.293 casos e 74.596 mortes desde o início da pandemia, em março de 2020.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade do novo coronavírus está 3,07%. Além disso, foi informado que a taxa de ocupação das enfermarias por covid-19 é de 61%. Já nas UTIs, a taxa está em 59%. Vale ressaltar que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

A taxa de positividade dos testes do novo coronavírus segue caindo. Na última semana, 15% testaram positivo pelo exame de antígeno. Já o RT-PCR ficou com 14,4% de positividade. O total de testes feitos pelos cariocas também tem diminuído nos últimos dias.

O número de atendimentos por síndrome gripal apresentou uma queda de 39% na última semana, totalizando 296 consultas.

Vacinação

Cariocas com 30 anos ou mais já podem tomar a segunda dose de reforço (quarta dose) contra covid-19 a partir deste sábado (23). Para receber a imunização, é necessário um intervalo de quatro meses ou mais da aplicação da primeira dose de reforço, além da apresentação de documento de identidade com CPF e comprovante de vacinação.

As crianças de 3 anos ou mais também já podem se imunizar com a primeira dose contra o novo coronavírus desde a última quarta-feira (20).