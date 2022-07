Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam em flagrante um homem acusado de ter matado o próprio irmão - Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 22/07/2022 16:55 | Atualizado 22/07/2022 17:07

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (20), por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) acusado de ter matado o próprio irmão por causa de uma dívida de R$ 20. Ele foi capturado em Itaguaí, após levantamento de informações de inteligência, e confessou o crime.

Segundo investigações, o autor estava em um bar bebendo desde 9h da manhã da terça-feira (19) e, por volta das 17h, foi à residência do irmão cobrar uma dívida de R$ 20. Os dois se desentenderam e brigaram.

De acordo com os agentes, o acusado foi embora e voltou, aproximadamente, às 20h30, quando golpeou a vítima no pescoço com uma faca. Parentes testemunharam a cena e o criminoso fugiu em seguida. Ele foi localizado pelos policiais e apreenderam a arma usada no crime .