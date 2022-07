Homem é detido por pedestres após furto em São Gonçalo - Rede social

Homem é detido por pedestres após furto em São GonçaloRede social

Publicado 22/07/2022 16:12

Rio - Um homem foi detido e agredido por um grupo de pessoas após um furto no Centro de Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta sexta-feira (22). De acordo com a Polícia Militar, policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) foram chamados para o local. Os PMs socorreram o suspeito para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê.



Depois de passar por atendimento médico, a vítima foi encaminhada para a 73ªDP (Neves). A confusão ocorreu em frente a uma loja de sapatos. O suspeito teria furtado um celular e corrido para dentro do estabelecimento comercial.