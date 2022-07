Treinamento reuniu 107 profssionais que trabalham em 28 escolas - Divulgação

Publicado 22/07/2022 15:58

Rio - A Comlurb realizou nesta última quinta-feira (21), um treinamento especial de 107 empregados da Companhia que trabalham em 28 escolas para gestão de resíduos com foco na separação correta entre orgânicos e recicláveis em ambiente escolar. A iniciativa aconteceu no EcoParque do Caju, na Zona Portuária da cidade.



Ministrado por técnicos do Eco Parque e do Centro de Pesquisa Aplicada da Comlurb, o treinamento tem como objetivo a preparação desses garis para um projeto, com previsão de lançamento para agosto, que quer aumentar o reaproveitamento do lixo orgânico gerado nas escolas.



O material separado vai ser levado pela Comlurb para reaproveitamento no EcoParque do Caju, na Unidade de Biometanização, onde será transformado em energia, a partir do biogás liberado, compostagem e será usado para produção de Fertilub, um adubo usado nos projetos municipais de horta, reflorestamento e paisagismo.

Pensando a longo prazo, o projeto pretende colaborar com a redução do desperdício alimentar e reduzir a quantidade de lixo que iria para a Central de Tratamento de Resíduos do Rio (CTR-Rio), aumentando a vida útil do aterro e preservando o meio ambiente. A iniciativa quer também conscientizar alunos e comunidade escolar para a importância do descarte correto dos resíduos.