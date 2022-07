Vacinações dos cariocas a partir de 35 anos começou nesta quarta-feira (20) - Vanessa Ataliba/Agência O DIA

Vacinações dos cariocas a partir de 35 anos começou nesta quarta-feira (20)Vanessa Ataliba/Agência O DIA

Publicado 22/07/2022 14:16 | Atualizado 22/07/2022 16:48

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio anunciou que, a partir deste sábado (23), todas as pessoas com 30 anos ou mais podem tomar a segunda dose de reforço (quarta dose) contra a covid-19 no município. Para receber a imunização, é necessário um intervalo de quatro meses ou mais da aplicação da primeira dose de reforço, além da apresentação de documento de identidade com CPF e comprovante de vacinação.

Pessoas com sintomas gripais não devem tomar o imunizante, mas sim procurar uma clínica da família ou centro municipal de saúde para realizar um teste de covid-19. Trabalhadores da área de saúde com 18 anos ou mais continuam com a indicação para receber a segunda dose de reforço.

Na última quarta-feira (20), cariocas a partir dos 35 anos também começaram a receber a quarta dose contra o coronavírus. Para crianças com 3 anos ou mais, a vacinação da primeira aplicação começou no mesmo dia.

A vacinação dos pequenos começou na última sexta-feira (15) para crianças acima de 4 anos. O Rio de Janeiro foi a primeira capital do Brasil a vacinar essa faixa etária.