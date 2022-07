As atividades são livres para todas as idades - Rafael Matos

22/07/2022

Rio - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está promovendo colônia de férias em parques da cidade. A programação, que inclui atividades educativas e lúdicas, vai até o dia 31 de julho. A entrada é gratuita.

As ações tiveram início na última quinta-feira (21), no Parque Natural Municipal de Grumari. As atividades são livres para todas as idades e não há necessidade de inscrição prévia. Basta chegar e aproveitar!



Além da diversão, o objeto do projeto é trabalhar a importância da preservação do meio ambiente. Trilha guiada, caminhada, cinema, além de oficinas de compostagem e de brinquedos, integram o roteiro.

Confira a programação completa:



23/07 (sábado), 10h - 12h

Parque Estadual do Grajaú

Oficina de compostagem e trilha guiada

Endereço: Rua Comendador Martinelli, 742.



24/07 (domingo), 10h - 12h

Evento "Um Dia no Parque" no Parque Estadual do Grajaú

Visita guiada pela Ala do Mel, oficina de compostagem, reciclagem e plantio de mudas nativas

Endereço: Rua Comendador Martinelli, 742.



Evento "Um Dia no Parque" no Bosque da Barra, 9h - 12h

9h: Trilha interpretativa pelo parque observando fauna - Passarinhar carioca

10h: Oficina sobre a diversidade das espécies do parque

11h: Viagem no tempo: como já foi essa paisagem? como será no futuro? (Oficina lúdica)

12h: Roda de conversa sobre unidade de conservação

Endereço: Avenida das Américas, nº 6000.



26/07 (quinta-feira), a partir de 10h

Parque Estadual da Chacrinha

Oficina de brinquedos com materiais recicláveis

Endereço: Rua Guimarães Natal, s/n - Copacabana.



27/07 (quarta), 10h - 12h

PNM de Marapendi

Brincadeiras temáticas: teia ecológica, escravos de Jó com reciclados, salve os passarinhos (pigue-pega ambiental); brincadeira da agilidade (com reciclados); oficina Árvore de Mãos e trilha interpretativa.

Endereço: Avenida Baltazar da Silveira, 635, Recreio dos Bandeirantes.



29/07 (sexta), 10h - 12h

Parque Estadual do Grajaú

Visita guiada pela ala do Mel e oficina de reciclagem

Endereço: Rua Comendador Martinelli, 742.



29/07 (sexta), 9h - 12h

Bosque da Barra

9h - 10h: Caminhada pelo parque observando fauna e flora - foco em nas aves do parque

10h - 11h: Oficina sobre a diversidade das espécies do parque

11h - 11h30: Viagem no tempo: como já foi essa paisagem? como será no futuro? (Oficina lúdica)

Endereço: Avenida das Américas, nº 6000.



30/07 (sábado), 10h - 12h

Parque Estadual do Grajaú

Oficina de compostagem e trilha guiada

Endereço: Rua Comendador Martinelli, 742.



30/07 (sábado), 9h - 12h

Parque Natural Municipal Chico Mendes

Oficina de instrumentos musicais com o professor Gabriel Otoni; oficina com colagem/exposição com Cláudia Resende; circuito com o professor de Educação Física Paulo; cineminha educacional sobre meio ambiente (com pipoca); trilha guiada com quiz; caça ao tesouro; brincadeiras e jogos interativos e distribuição de tiara animal.

Endereço: Avenida Jarbas de Carvalho, n°. 679, Recreio dos Bandeirantes.



31/07 (domingo), 10h - 12h

Parque Estadual do Grajaú

Plantio de mudas nativas

Endereço: Rua Comendador Martinelli, 742.