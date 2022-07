Wesley Kenned, policial militar morto durante tentativa de assalto - Divulgação

Publicado 02/07/2022 16:57 | Atualizado 02/07/2022 17:56

Rio - Um criminoso e um cabo da Polícia Militar morreram na tarde deste sábado (2) na Rua Felipe Mascarenhas, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, Região Metropolitana, após uma troca de tiros. De acordo com as primeiras informações, o bandido, identificado como Victor Bizzo Farias, de 26 anos, teria tentado assaltar o PM Wesley Kenned Cunha Portella, de 32, que reagiu. Na ação, os dois ficaram feridos.

Segundo agentes do 7º BPM (São Gonçalo), Victor morreu no local do crime. Já Kenned chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos.

Com eles, os agentes apreenderam duas pistolas, carregadores e munições. A Polícia Civil foi acionada para perícia e está investigando o caso. Ainda não há detalhes sobre a data e o local do enterro de Wesley. De acordo com a PM, o cabo estava na corporação há sete anos, era lotado da UPP Manguinhos e deixa a esposa.