Bope faz operação no Morro do Jordão, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (2) - Divulgação/PMERJ

Bope faz operação no Morro do Jordão, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (2)Divulgação/PMERJ

Publicado 02/07/2022 19:12 | Atualizado 02/07/2022 20:09

Rio - Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Grupamento Aeromóvel (GAM) e agentes do 18º BPM (Jacarepagua) trocaram tiros com criminosos no Morro do Jordão, na Taquara, Zona Oeste do Rio, na tarde deste sábado. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para a região devido a relatos de movimentação e disputas entre grupos de criminosos rivais, mas foram recebidos a tiros por bandidos. Houve confronto e os criminosos se esconderam na área de mata da comunidade.



No início da noite, uma equipe relatou que estava em patrulhamento e foi atacada por traficantes e houve novo confronto. Um suspeito foi encontrado ferido, com uma pistola, e socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge por uma equipe do 18ºBPM. A pistola e um rádio transmissor foram apreendidos e conduzidos a delegacia para registro da ocorrência.

fotogaleria

A comunidade, que antes era dominada pela milícia, foi ocupada nesta madrugada por criminosos do Comando Vermelho (CV), por isso há um clima de tensão desde a manhã. De acordo com moradores, barricadas foram instaladas neste sábado em alguns pontos do morro.

Um vídeo gravado por um morador do Morro do Jordão, flagrou a entrada de pelo menos quatro veículos do Bope na comunidade. Veja o vídeo:

*BOPE NO MORRO DO JORDÃO pic.twitter.com/8TIuwV7w7x — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) July 2, 2022

Um outro vídeo, também publicado nas redes sociais, mostra os criminoso no ponto mais alto da comunidade.

Traficantes do C.V Ainda permanecem no morro do Jordão. pic.twitter.com/g0Wg0bCYDm — Guerra Urbana RJ (@GuerraUrbana1) July 2, 2022

A situação foi estabilizada e as equipes do 18º BPM seguem no local com patrulhamento intensificado no entorno da comunidade.