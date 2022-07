Rio de Janeiro

Criminosos fogem para área de mata no Morro do Jordão, Zona Oeste do Rio, após entrada do Bope na comunidade

Bandidos do Comando Vermelho (CV) invadiram a região, antes dominada pela milícia, na madrugada deste sábado (2)

Publicado 02/07/2022 19:12 | Atualizado há 51 minutos