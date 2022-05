Defensora pública aposentada é investigada após chamar entregadores de 'macacos' - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Defensora pública aposentada é investigada após chamar entregadores de 'macacos'Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/05/2022 18:10

Rio - A Polícia Civil investiga um caso de injúria racial em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. No sábado, 30, uma defensora pública aposentada agrediu verbalmente dois entregadores em um condomínio de luxo em Itaipu.

No vídeo gravado por um dos trabalhadores, é possível ouvir a mulher, que não foi identificada, os chamando de "macacos". Após ela ofendê-los, ela entra em um carro de luxo e arranca saindo do local. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu) como injúria por preconceito.



"Imagens de câmeras de segurança foram solicitadas e a autora será intimada para prestar esclarecimentos. A investigação está em andamento", informou a Polícia Civil.

A Defensoria Pública afirmou que repudia discriminações e que a Coordenadoria de Promoção da Equidade Racial (Coopera) e no Núcleo de Combate ao Racismo e à Discriminação Étnico-Racial (Nucora) tem ferramentas de ações afirmativas. "A Defensoria Pública do Rio informa que a senhora cuja imagem aparece no vídeo não atua mais como defensora pública, pois está aposentada desde novembro de 2016", disse.