Tartaruga foi filmada por banhistas que passaram pela praia de São ConradoReprodução Instagram

Publicado 04/05/2022 15:50 | Atualizado 04/05/2022 16:05

Rio - Uma tartaruga marinha foi encontrada morta na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, no fim da manhã desta quarta-feira. O animal foi localizado na faixa de areia por banhistas que chegaram a filmá-lo já morto. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

A retirada da tartaruga foi feita pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Baía de Santos. A causa da morte ainda não foi divulgada.