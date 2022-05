Agentes do 12º BPM (Niterói) prendem o chefe do tráfico do Morro do Estado, em Niterói - Divulgação

Publicado 04/05/2022 15:24

Rio - O chefe do tráfico de drogas do Morro do Estado, em Niterói, Raphael Conceição de Souza, o "Lutador", foi preso por policiais do 12º BPM (Niterói), nesta quarta-feira (4). Os militares prenderam Raphael após receberem a informação que ele estaria em um esconderijo na comunidade da Grota, no mesmo município.

O criminoso foi encurralado no local, detido e levado para a 76ª DP (Niterói), que também investiga o esquema de liderança em outras comunidades de Niterói. Contra "Lutador", constam três mandados de prisão por tráfico, associação para o tráfico e roubo.



Moradores registraram, também na manhã desta quarta, o momento em que um blindado da PM subiu o Morro do Estado. Na ocasião, não houve tiroteio.

Uma investigação do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, em conjunto com a 76ª DP (Niterói), em março de 2021, identificou que o tráfico no Morro do Estado, que se divide entre Centro e Ingá, era dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP) e chefiado por Andrei Soares Maciel, vulgo "Coronel". Com a prisão do criminoso, Raphael assumiu a função de chefia da comunidade, que passou a ser filiada ao Comando Vermelho (CV).