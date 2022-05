Maioria dos golpes eram aplicados no rosto da vítima - Polícia Civil / Divulgação

Publicado 04/05/2022 19:58 | Atualizado 04/05/2022 21:16

Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta terça-feira (3), Fred Henrique Lima Moreira, suspeito de ter torturado por três dias a própria namorada, identificada como Luka Dias, de 37 anos, em um apartamento que ele morava na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, Zona Sul. De acordo com investigações dos agentes da 12ª DP (Copacabana), o criminoso usava um cassetete e um soco inglês para espancar a vítima.

Além disso, a polícia afirmou que a maior parte dos golpes era no rosto da vítima. "Socos eram concentrados na região de sua cabeça, causando traumatismo craniano, fratura da mandíbula e diversos hematomas pelo corpo", informaram agentes.

A vítima foi mantida em cárcere privado, sendo também torturada psicologicamente. Segundo os policiais, a mulher só conseguiu fugir do local com a ajuda do porteiro do prédio onde o agressor morava.

Nesta terça (3), Luka teve alta do hospital e prestou depoimento à polícia. Segundo ela, o relacionamento com o agressor começou há oito meses. Em um determinado dia, Fred suspeitou que estava sendo traído e agrediu a namorada, que chegou a perder a consciência. No dia seguinte, após acordar, tentou gritar para pedir ajuda, quando recebeu um mata-leão até ficar sem respirar e desmaiar novamente.

No terceiro dia, ao acordar, Luka tentou correr até a porta para fugir, mas Fred a puxou pelos cabelos. No dia 29 de abril, por volta das 10h, o agressor saiu e esqueceu a porta aberta. Foi quando a vítima conseguiu fugir e ir até à delegacia.

Contra o criminoso foi cumprido um mandado de prisão temporária. Em seu apartamento foram apreendidos um cassetete, um soco inglês e um réplica de pistola. Há contra ele anotações por violência doméstica, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e resistência.