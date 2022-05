Bolsão de água na Rua do Catete, Zona Sul - Foto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 04/05/2022 21:29 | Atualizado 04/05/2022 21:53

Rio - A chuva desta quarta-feira causou diversos prejuízos para os cariocas. Até o momento, o Centro de Operações Rio (COR) registrou quatro bolsões de água e um alagamento no município. Desde às 15h30, a cidade está em estágio de mobilização por causa das condições do tempo.

De acordo com o COR, houve o registro de um alagamento na Rua São Cristóvão, na altura do Campo de São Cristóvão, na Zona Norte da cidade. Em relação aos bolsões que foram registrados na cidade, três deles aconteceram na Zona Sul e um na Zona Norte.

Na Zona Norte, o COR registrou um bolsão na Rua Almirante João Cândido Brasil, na altura da Rua Santa Luíza, no Maracanã. No momento, há um bolsão na Rua do Catete, na altura da Rua Silveira Martins, e na Rua Pedro Américo, ambas no Catete, Zona Sul. Os funcionários da Prefeitura do Rio já conseguiram escoar a água que ficou acumulada na Avenida Epitácio Pessoa, na altura da Rua Vinicius de Moraes, em Ipanema.

Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva mais intensa se afastam do município. Apesar do distanciamento, ainda há previsão de chuva moderada no Centro do Rio e na Zona Sul. Outros núcleos de chuva estão sendo levados da Baixada Fluminense para a Zona Norte. Há previsão de chuva rápida de forma moderada a forte.

CHUVA NO RIO | Entre 20h30 e 20h45, houve registro de chuva forte em Bangu; e de chuva moderada em Jacarepaguá, Campo Grande, Anchieta, Urca e Irajá, além de chuva fraca em outros bairros.#chuvarj pic.twitter.com/2krPsiyGX2 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) May 4, 2022