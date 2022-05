Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 04/05/2022 20:10

Rio - Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam nesta quarta-feira (4), um trio acusado de integrar a milícia de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o grupo extorquia moradores e comerciantes da região.

A ação, que faz parte da força-tarefa dos mil milicianos presos (FT-1000), foi realizada devido ao monitoramento realizado na região pelos policiais. Os suspeitos foram flagrados deixando um estabelecimento local, onde haviam acabado de extorquir o proprietário.

Com os criminosos foram apreendidos cinco aparelhos de telefone celular, dinheiro, anotações relativas à contabilidade da milícia e um automóvel roubado.

Segundo os agentes, um dos detidos já tinha passagem na polícia, quando foi preso, em fevereiro de 2021, por associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito teve sua liberdade concedida em dezembro do mesmo ano.