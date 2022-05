Policiais da 48ª DP (Seropédica) prenderam dupla em flagrante - Reprodução

Publicado 04/05/2022 18:13 | Atualizado 04/05/2022 19:01

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (4), dois homens por roubo de celular em Seropédica, na Baixada Fluminense. Policiais da 48ª DP (Seropédica) abordaram Gilliard Alves de Souza logo após o assalto e Mateus de Jesus Bento Amarelo foi preso tentando revender o aparelho.



Segundo o delegado Gustavo Castro, Gilliard, conhecido como "Chuckinho", ameaçou a vítima com um objeto parecido com uma arma e a agrediu com tapas no rosto. O suspeito confessou o roubo e disse que não estava mais com o celular da vítima.



"Nós estamos muito atentos no combate dessa modalidade criminosa e tanto os que roubam quanto os que receptam estão sujeitos a serem presos e investigados para responder pelos seus respectivos crimes'', disse o delegado. ”Crimes como roubos qualificados, majorados e receptação simples e qualificada caso seja comerciante desses produtos roubados nas ruas", completou ele.

Os pertences da vítima foram encontrados com Mateus, prontos para serem vendidos no comércio clandestino. Os dois foram encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).