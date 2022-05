Gabriel Monteiro beija pescoço da menina enquanto ela tem o cabelo lavado em um salão de beleza - Reprodução/Redes sociais

Publicado 04/05/2022 20:25

Rio - A presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara de Vereadores do Rio, Thais Ferreira (PSOL), informou que conseguiu reunir as 23 assinaturas necessárias para apresentar nova representação contra o vereador Gabriel Monteiro (PL). Desta vez, pelos crimes contra crianças e adolescentes, como o de distribuição de drogas, grave ameaça, filmagem e armazenamento de vídeo de sexo explícito, publicação em rede social do mesmo vídeo e exposição de crianças e adolescentes a tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor.



"O dever da nossa comissão é o de proteger as crianças e adolescentes. Quando essa Câmara tem em seu quadro um vereador eleito acusado de crimes tão graves como estes, a nossa obrigação é a de exigir a apuração e a responsabilização. Imagine para nós, que somos um mandato com maioria de mães, como é compartilhar os trabalhos aqui com alguém acusado desses crimes", disse a presidente da Comissão.O pedido cita depoimentos de ex-funcionários e adolescentes à Polícia Civil entre a data da primeira representação contra Gabriel e novas denúncias que apareceram na imprensa durante este período. Em um dos depoimentos, um ex-assessor citou na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) que eram disponibilizadas drogas em festas realizadas na casa do vereador. Neste caso, ainda que eventualmente o parlamentar não tenha forçado as adolescentes a fazerem uso das substâncias, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a punição do indivíduo que as disponibilizar.Uma outra ex-funcionária também contou em depoimento sobre um episódio de ameaças feitas pelo vereador, inclusive para conseguir sexo, e casos em que esteve com outras adolescentes em festas e elas, em suas palavras, "pareciam ter sido estupradas".A representação cita, ainda, o acolhimento pela 28ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), de argumentos do Ministério Público para instaurar inquérito que investiga o vereador pela gravação - com o próprio celular - de sexo com adolescentes . O que configura outro tipo de crime, já que a mera gravação ou armazenamento de cena de sexo com crianças e adolescentes é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).Esse novo pedido alude também a um vídeo produzido pelo vereador para o seu canal no Youtube, no qual ele toca na altura do peito uma menina de 10 anos. O pedido considera esse gesto um ato libidinoso e, portanto, tratando-se de criança (com menos de 14 anos), de estupro de vulnerável. As imagens teriam sido publicadas em novembro do ano passado.