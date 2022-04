MPRJ pede em ação que vereador seja condenado pelo crime - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

MPRJ pede em ação que vereador seja condenado pelo crimeReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/04/2022 19:18 | Atualizado 08/04/2022 22:57

Rio - O vereador Gabriel Monteiro (PL) foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) nesta sexta-feira (8) por ter filmado as relações sexuais que manteve com uma adolescente de 15 anos. O MP pede que o parlamentar seja condenado pelo crime.

No documento, a Promotoria de Justiça cita que Monteiro "de forma livre e consciente, filmou através de telefone celular cena de sexo explícito" com a jovem que, na época, tinha 15 anos. A denúncia foi entregue à 28ª Vara Criminal da Capital.

A ação aponta que a vítima e o parlamentar se conheceram em uma academia no condomínio de luxo onde o vereador mora. O MPRJ ainda salientou que os dois trocaram mensagens pelo celular e que Gabriel chamou a adolescente para ir até a sua mansão, localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Ainda de acordo com a Promotoria, o vereador usou o próprio celular para filmar ele e a jovem enquanto mantinham relações sexuais cinco meses depois do primeiro encontro.

Uma denúncia já havia sido aberta na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Decav) pela mãe da adolescente, por conta do vazamento das imagens íntimas nas redes sociais.

Gabriel é alvo de operação da Civil

Os agentes apreenderam notebooks, computadores, tablets, celulares, kindles, smartphones, mídias portáteis e qualquer outro objeto que tenha relação com o crime praticado em sete endereços ligados ao parlamentar. A ação teve como objetivo descobrir a origem dos vazamentos dos vídeos íntimos onde Gabriel aparece tendo relações com a adolescente de 15 anos.

Após o vazamento do vídeo, a menor compareceu na 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes), com os seus pais, e afirmou que autorizou a gravação. Mesmo que a gravação tenha sido consentida, filmar ou reproduzir cena de sexo com menor é crime previsto no código penal, com pena prevista de quatro a oito anos de prisão.