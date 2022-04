Rio de Janeiro

PGR recorre de decisão de ministro do STJ que anula condenação de alta cúpula do jogo do bicho no Rio

Procuradores alegaram que sentença poderia representar o risco de prescrição da acusação contra alguns réus. Entre os acusados estão Aílton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães, e Anísio Abraão David

Publicado há 4 horas