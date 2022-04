Centro de Operações da Prefeitura do Rio Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 08/04/2022 21:48

Rio - O município do Rio entrou, às 21h25 desta sexta-feira, em estágio de mobilização. Segundo o Sistema Alerta Rio, existe a possiblidade de pancadas de chuva moderada pelas próximas três horas. O temporal na cidade pode ser acompanhado de raios.

Neste sábado, o céu deve amanhecer nublado, mas, a partir da tarde, a previsão é de que a chuva chegue mais forte do que no dia anterior, totalizando 15 milímetros. Com isso, há alta probabilidade para a formação de arco-íris.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.