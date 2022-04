Fim de semana tem muitas nuvens e chuva durante todos os dias - Maíra Coelho / Agência O Dia

Publicado 08/04/2022 18:26 | Atualizado 08/04/2022 18:30

Rio - Os cariocas que quiserem aproveitar uma praia neste fim de semana deverão procurar outra cidade. Isso porque o clima será chuvoso na capital fluminense. No entanto, o nível de água deve ser menor do que semana passada, quando o Rio sofreu com os alagamentos em diversos pontos do município

As pancadas de chuva com raio devem começar já nesta sexta-feira (8). Cerca de 5mm são esperados para cair na cidade, quantidade que é considerada pequena. Durante a noite, a temperatura também diminui, podendo chegar a 23º C. Já no sábado (9), o céu deve amanhecer nublado, mas, a partir da tarde, a previsão é de que a chuva chegue mais forte do que no dia anterior, totalizando 15mm. Com isso, há alta probabilidade para a formação de arco-íris.

O domingo (10) será o pior dia dos amantes de praia. Um aguaceiro está previsto para tomar conta a todo momento, diminuindo a temperatura para uma máxima de 26º C. O sol volta na segunda-feira (11), ainda coberto por nuvens. De qualquer forma, não deve chover nos dois primeiros dias da próxima semana.