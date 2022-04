A Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, recebeu o projeto piloto do novo sistema informatizado da Seap para controle de acesso às unidades prisionais - Foto: Divulgação/Seap RJ

Publicado 08/04/2022 17:26 | Atualizado 08/04/2022 17:27

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) divulgou, nesta sexta-feira (8), o início da implantação do novo sistema de controle de acesso às unidades prisionais que objetiva transformar o livro de registro de visitantes num cadastro informatizado, incluindo dados pessoais e fotos de quem acessa as dependências dos presídios, penitenciárias ou cadeias públicas administrada pela pasta.

De acordo com a Seap, a unidade escolhida para receber o projeto piloto foi a Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó. A cadeia feminina, que já conta com o controle automatizado de acesso, passará por testes pelos próximos 30 dias, registrando foto, nome completo, ID (servidores) e OAB (advogados) ou RG (visitantes).

Segundo nota divulgada pela Seap, "a ideia de informatizar o controle de entrada é, além de garantir a obrigatoriedade do registro de todas as pessoas que ingressam nas unidades prisionais, substituir o livro físico, evitando fraudes e incorreção de dados, bem como facilitar o armazenamento de dados, dando mais eficiência e transparência ao serviço".

A administração penitenciária salienta que o livro, no entanto, só será dispensado após o período de testes e que as informações ficarão armazenadas em um banco de dados independente e a partir disso será possível gerar relatórios (semanais, mensais e anuais) e consultas.