Secretaria de Saúde prevê vacinação de 90% dos grupos prioritários Divulgação/ PMM

Publicado 08/04/2022 16:12 | Atualizado 08/04/2022 17:12

Rio - A nova etapa da campanha de vacinação contra a influenza vai ser iniciada na próxima segunda-feira (11), adiantando o calendário etário em dez anos em relação ao escalonamento inicialmente previsto. Desta segunda semana até 30 de abril, serão atendidos nas unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) os idosos a partir de 60 anos, além dos trabalhadores da saúde de qualquer idade em seus respectivos locais de trabalho. A campanha segue até o dia 3 de junho, conforme novo calendário disponível no site

"Tivemos um aumento do aporte de doses, o que permitiu a antecipação do calendário. A vacinação contra a gripe é importante para reduzirmos os casos graves e óbitos devido às complicações decorrentes da doença. E os idosos que ainda não tiverem tomado a dose de reforço da covid-19 podem aproveitar a ida ao posto para tomar as duas vacinas juntas, contra a influenza e contra o coronavírus", diz o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.

Os grupos prioritários da campanha da gripe são idosos; crianças de seis meses a 4 anos; trabalhadores de saúde; gestantes; puérperas (mulheres até 45 dias pós-parto) e trabalhadores da educação. O Ministério da Saúde também indica a vacinação aos seguintes grupos: integrantes de forças de segurança e salvamento e das forças armadas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários.

A campanha de vacinação começou em 4 de abril e a meta da Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio) é alcançar cobertura de 90% dos grupos prioritários, o que corresponde a cerca de 1,8 milhão de pessoas na cidade. Estudos apontam que a vacinação contra a gripe é capaz de reduzir de 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias, de 39% a 75% da mortalidade global, e em aproximadamente 50% as doenças relacionadas à influenza.

Em 2022, a vacina usada na campanha protege contra as três cepas do vírus influenza que mais circularam no ano passado no Hemisfério Sul: H1N1, H3N2 Darwin (que no final de 2021 causou o surto de gripe na cidade) e linhagem B/Victoria. Produzido pelo Instituto Butantan, o imunizante é seguro e pode ser administrado em pessoas imunocomprometidas e portadoras de doenças crônicas ou condições especiais. Pessoas com história de alergia grave em dose anterior da vacina influenza devem informar ao seu médico ou ao serviço de saúde, para a devida avaliação do caso e orientação.

A vacina da gripe é anual. Mesmo pessoas que tomaram a dose no ano passado devem se vacinar novamente este ano. Para quem já tomou o imunizante em anos anteriores, o esquema vacinal é de dose única. Já para as crianças da faixa etária atendida que vão tomar a vacina pela primeira vez este ano, serão duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.

Às pessoas que forem se imunizar, é solicitado comparecer aos postos de saúde portando, sempre que disponível, documento de identificação e caderneta de vacinação. Será preciso apresentar documento que comprove fazer parte dos grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde, como laudo médico para a confirmação da comorbidade e documento funcional para os grupos profissionais atendidos.